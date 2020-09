Γνωστοί καλλιτέχνες αφιερώνουν ένα τραγούδι στη μνήμη του Κόμπι Μπράιαντ ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Ιανουάριο μαζί με την 13χρονη κόρη του Τζιάνα και άλλα επτά άτομα σε τραγικό δυστύχημα με το ελικόπτερο.

Συγκεκριμένα, ο Ντέιμιαν Λίλαρντ των Πόρτλαντ, μεγάλος θαυμαστής του θρύλου του ΝΒΑ αλλά και με κλίση στη ραπ μουσική, συνεργάστηκε με τον Snoop Dogg και τον Ντέρικ Μιλάνο γράφοντας το τραγούδι με τίτλο «KOBE».

Όπως εξηγεί στην ανάρτησή του στο Twitter, o Λίλαρντ είχε την ιδέα για το κομμάτι όταν πληροφορήθηκε ότι θα βρίσκεται στο εξώφυλλο του ΝΒΑ2Κ21 και ο Κόμπι Μπράιαντ θα είναι στο legends cover.

Ακούστε το κομμάτι για τον Κόμπι Μπράιαντ:

When I found out I was gonna be on the @NBA2K cover the same year Kobe was on the legends cover, I decided use my access to the 2K soundtrack to pay tribute to Kobe through music.

"Kobe" featuring @SnoopDogg and @DerrickMilano drops exclusively in #NBA2K21 on 9/4. #MambaForever pic.twitter.com/B8lZcNyHdl

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) August 24, 2020