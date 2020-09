ΜΟΥΣΙΚΗ

Το γνωστό συγκρότημα των The Doobie Brothers έκαναν μήνυση στον ηθοποιό Μπιλ Μάρεϊ επειδή χρησιμοποιεί τα τραγούδια τους σε διαφημιστικά σποτ ρούχων για γκολφ. Ο Μάρεϊ λανσάρει τη δική του σειρά ρούχων για γκολφ από το Σεπτέμβριο του 2016, με την επωνυμία «William Murray».

Ωστόσο όπως αποκαλύπτουν μπορεί και να μην προχωρούσαν σε αυτή την ενέργεια, αν τα πουκάμισα του Μάρεϊ δεν ήταν τόσο χάλια! «Μπορεί και να κάναμε τα στραβά μάτια, αν τα πουκάμισα δεν ήταν τόσο άθλια!».

Σύμφωνα με το κείμενο της αγωγής, η μπάντα απαιτεί από τον ηθοποιό πληρωμή δικαιωμάτων για το τραγούδι τους «Listen to the Music», που ακούγεται σε διαφημιστικό.

Ωστόσο, όλα τα λεφτά είναι τo χιουμοριστικό κείμενο που στάλθηκε στον Μάρεϊ από το δικηγόρο των The Doobie Brothers, Πίτερ Τ. Πατέρνο:

«Αξιότιμε κύριε Μάρεϊ,

Επικοινωνώ μαζί σας εκ μέρους των πελατών μου, The Doobie Brothers, οι οποίοι έχουν γράψει το κομμάτι Listen to the Music. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι και ξέρουμε ότι συμφωνείτε μαζί μας γιατί το χρησμοποιείτε συχνά για να διαφημίσετε τα Zero Hucks Given πουκάμισα από τη σειρά ρούχων γκολφ William Murray που υπογράφετε.

Το γεγονός όμως ότι δεν το έχετε πληρώσει για να το χρησιμοποιείτε με κάνει να πιστεύω ότι θα έπρεπε να μετονομάσετε την κολεξιόν σε Zero Βucks Given.

Από όσο γνωρίζουμε το κάνετε συχνά και με άλλους μουσικούς. Ο μόνος άλλος άνθρωπος που χρησιμοποιεί έτσι, χωρίς άδεια, μουσικές για να διαφημιστεί είναι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει κανονινά να σας γράψω αναλυτικά τον νόμο περί δικαιωμάτων, να σας παραθέσω την παράβασή σας σε μία υποπαράγραφο, αλλά είμαι πολύ τεμπέλης και προτιμώ να σας καταδικάσω σε αιώνια κόλαση. Ομως αυτό το πάθατε ήδη με τις Garfield ταινίες σας.

Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε έτσι το έργο άλλων καλλιτεχνών. Και μπορεί και να κάναμε τα στραβά μάτια, αν τα πουκάμισα δεν ήταν τόσο άθλια!».

Με πληροφορίες από το flix.gr