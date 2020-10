ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Σοφία Αρβανίτη μάς παρουσίασε πρόσφατα μια αναπάντεχη διασκευή σε ένα πασίγνωστο, διαχρονικό και αγαπημένο τραγούδι και μας άφησε άφωνους.

Ο λόγος για το «Αν μια μέρα σε χάσω» που στα 70s ερμήνευσε ο Πασχάλης και τώρα μας παρουσιάζεται σε μια πιο άγρια και metal εκδοχή από την τραγουδίστρια.

Για την ιστορία, πρόκειται για το τραγούδι «Se mi lasci non vale» των Luciano Rossi και Gianni Belfiore που το 1978 τραγούδησε στα ελληνικά ο Πασχάλης Αρβανιτίδης σε στίχους της Σέβης Τηλιακού. Ωστόσο, το κομμάτι απογείωσε ο Χούλιο Ιγγλέσιας ως «Si me dejas no vale»

Τώρα η ροκ Σοφία Αρβανίτη έρχεται να του δώσει μια πιο άγρια και metal πινελιά με πολλά γκάζια και ένα εξίσου ροκ βιντεοκλίπ σε σκηνοθεσία Γιώργου Ευαγγελόπουλου.

Την ενορχήστρωση του κομματιού έκανε ο Δημήτρης Μπέλλος ο οποίος παίζει και πλήκτρα στο κομμάτι. Επίσης παίζουν οι metal μουσικοί: Πάνος-Αντώνιο Αρβανίτης (κιθάρες), Δημήτρης Λιόλιος και Κωνσταντίνος Νιχωρίτης (μπάσο) και Κώστας Μυλωνάς (ντραμς).