ΜΟΥΣΙΚΗ

Με αφορμή τα 95 χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη, πολλοί καλλιτέχνες αποτίνουν φόρο τιμής στο μεγάλο δημιουργό. Ένας από αυτούς ο Dreamers Inc, με πολλές κυκλοφορίες σε Ελλάδα και

εξωτερικό, κυκλοφορεί στην FΜ Records το νέο του δίσκο, ο οποίος είναι αφιερωμένος στον Μίκη Θεοδωράκη.

Πείτε μας δυο λόγια για το δίσκο σας.

Eίναι ίσως η πρώτη φορά που αισθάνομαι αμηχανία για το τι να πω για μια παραγωγή μου. Σίγουρα είναι η πρώτη φορά στην Ελλάδα που γίνεται μια τέτοια ολοκληρωμένη δουλειά πάνω στο έργο ενός εκ των κορυφαίων παγκόσμιων συνθετών, κάτι που στο εξωτερικό ξεκίνησε γύρω στα 15 με 20 χρόνια πριν με τεράστια επιτυχία. Και θα ήθελα να αποποιηθώ την «διοκτησία» του δίσκου. Ο δίσκος ανήκει σε όλους τους σολίστ που στήριξαν και πίστεψαν την προσπάθεια και βέβαια στο κοινό που απ’ ό,τι φαίνεται αγκάλιασε το έργο με πρωτοφανή αγάπη. Και είναι μεγάλη μου χαρά να κυκλοφορεί από την FM RECORDS.



Πώς προέκυψε αυτό το concept με τις διασκευές τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη;

Πριν από 6 χρόνια είχαμε ηχογραφήσει τη διασκευή του «Σημαδεμένος από την αγάπη» με τον Κωνσταντίνο Θαλασσοχώρη σολίστ. Προτιμήσαμε να το κρατήσουμε στο συρτάρι και κάποια μέρα να ολοκληρώσουμε ένα έργο έτσι όπως το είχαμε φανταστεί. Διαφορετικό και ίσως πρωτότυπο. Ανέκαθεν θαύμαζα το τόλμημα του Βαγγέλη Παπαθανασίου και της Ειρήνης Παππά με τις «Ωδές» και ήθελα να κάνω κάτι -προς Θεού- όχι παρόμοιο, αλλά κάτι το διαφορετικό. Να περάσει η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη στις γενιές της electronica και αυτού του σύγχρονου ήχου. Το δοκιμάσαμε δύο χρόνια πριν κάνοντας κάτι παρόμοιο ας το πούμε έτσι, επεμβαίνοντας σε συνθέσεις του Μάκη Αμπλιάντη, είδαμε τα θετικά μηνύματα και αποφασίσαμε για το παραπάνω βήμα που ήταν ένα όνειρο ζωής, οι συνθέσεις του Μίκη Θεοδωράκη σε μια τελείως καινούρια προσέγγιση.



Τί αναζητάτε μέσω της μουσικής σας και ποια ανάγκη σας εξυπηρετεί;

Μου χαρίζει την ηρεμία, το βασικότερο απ’ όλα. Ηρεμία και ισορροπία.

Τί είναι αυτό που ανακαλύψατε ή διδαχτήκατε μέσα από την ενασχόλησή σας με τη μουσική: για την ίδια την Τέχνη, τον εαυτό σας, το κοινό;

Ότι μουσική απαραίτητα δεν σημαίνει και διασκέδαση. Σημαίνει πάνω απ’ όλα ψυχαγωγία. Πολύς κόσμος θεωρεί ότι η μουσική είναι αυτό που θα τον κάνει να σηκωθεί να χορέψει σε κάποιο κέντρο ή κλαμπ. Μουσική είναι αυτό που θα σε κάνει επίσης να ονειρευτείς, να ταξιδέψεις νοητά να δημιουργήσεις νέους κόσμους και μέρη με τη φαντασία σου.

Τί σας φθείρει στην καθημερινότητα ή ακόμα και στον χώρο της μουσικής που δραστηριοποιείστε;

Όταν κάνεις κάτι βιοποριστικά, ό,τι και αν είναι αυτό, φθείρεσαι. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα το «παίζω μουσική» με το «δημιουργώ μουσική». Ο κάθε dj όχι μόνο από προσωπική εμπειρία, αλλά και με συζητήσεις με άλλα παιδιά, δεν παίζει αυτό που του αρέσει, αυτό που θέλει. Παίζει κυρίως για να διασκεδάσει το κοινό προσπαθώντας ταυτόχρονα να είναι και ψυχολόγος. Ενώ όταν κάποιος δημιουργεί μουσική τού δίνεται η ευκαιρία να εκφραστεί και να δώσει τον πραγματικό του εαυτό.

Σε τι φάση δημιουργικά και επαγγελματικά σας πέτυχε η καραντίνα;

Στην ηχογράφηση, στο στούντιο και στη γνωριμία μας βέβαια με μια εξαιρετική φωνή, έναν απίστευτο άνθρωπο, την κυρία Καλλιόπη Βέττα η οποία μας έκανε την τιμή να συμμετέχει στο έργο, τραγουδώντας καταπληκτικά δύο από τα πιο αγαπημένα κομμάτια του Μίκη Θεοδωράκη, το «Ονειρο» και το «Άσμα Ασμάτων».

Είναι οι on line συναυλίες και dj sets η νέα εποχή στη μουσική;

Κανένας δεν είναι σε θέση να το γνωρίζει αυτό. Το τοπίο θα γίνει πιο ξεκάθαρο όποτε περάσει το «δώρο» που μας έφερε το 2020 μαζί με τον ερχομό του ο Covid 19 .

Πώς διαχειρίζεστε μια αποτυχία ή τα ανεπιθύμητα αποτελέσματα μιας λάθος επιλογής;

Δεν υπάρχει χρόνος για σκέψη, απλά κοιτάς τί έκανες λάθος και προσπαθώντας να το διορθώσεις προχωράς μπροστά. Στην εποχή που όλα γύρω μας τρέχουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πιστεύω έτσι πρέπει να ενεργούμε όλοι μας.

Ποια είναι τα επόμενα καλλιτεχνικά σας σχέδια;

Έχουμε ήδη αρκετά πράγματα στα σκαριά και αξιόλογες συνεργασίες με κορυφαίους συνθέτες, με djs σε Ελλάδα και εξωτερικό, και το σημαντκότερο, σε όλα τα είδη. Ποτέ δεν είχαμε παρωπίδες και δεν βάζαμε ταυτότητα στα μουσικά είδη. Θεωρώ ότι όσο αριστουργηματικό είναι το «Stairway to Heaven» άλλο τόσο είναι και το «Dancing Queen». Δε νομίζετε;

Tracklist

01. Theme from Z

02. The Train Leaves At 8 (Come Spiegarti) (feat. Milva)

03. I've kept a hold on my life (feat. Σταύρος Παζαρέντζης)

04. Όμορφη πόλη (feat. Βασίλης Σαλέας)

05. Απαγωγή (feat. Κωνσταντίνα Πουτκάρη)

06. Βράχο βράχο (feat. Κωνσταντίνα Πουτκάρη)

07. Το όνειρο καπνός (feat. Καλλιόπη Βέττα)

08. Χρυσοπράσινο φύλλο (feat. Μάριαν Γεωργίου)

09. Λίγο ακόμα (feat. Μιχάλης Μητρούσης & Κωνσταντίνα Πουτκάρη)

10. Song of the little north wind (feat. Μάκης Αμπλιανίτης)

11. Σημαδεμένος απ’ την αγάπη (feat. Κωνσταντίνος Θαλασσοχώρης)

12. Lament (feat. Ειρήνη Παππά)

13. Love theme from Phaedra (feat. Μελίνα Μερκούρη)

14. Μαρίνα (feat. Σαββέρια Μαργιολά)

15. Απρίλη μου (feat. Δημήτρης Ζμπέκος)

16. Ο καημός (feat. Ζωή Τηγανούρια) ThroDef lounge Remix

17. Άσμα ασμάτων (feat. Καλλιόπη Βέττα)

18. Theme from Serpico

19. Ο καημός (feat. Ζωή Τηγανούρια) Τhe LoverToneS bossa Remix

20. Song of the little north wind (Dj KhaiKhan Remix)

21. Song of the little north wind (Dj KhaiKhan Retro Edition)

22. Zorba’s dance (remixed by Serdar Ayyildiz)

23. Της αγάπης αίματα (Θάνος Καλεντίνης chilltronic mix)

24. Βρέχει στην φτωχογειτονιά (feat. Μίμης Νικολόπουλος)

Ο Μάριος Χαβιαράς γεννήθηκε στην Καισαριανή το 1971. Σπούδασε μουσική και μουσική τεχνολογία στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας, ενώ είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους djs σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το 2003 μαζί με τον Θάνο Καλεντίνη δημιούργησαν το προτζεκτ των Dreamers Inc. Με τα κομμάτια τους Requiem for a dream και Midnight summer dream να γίνονται τεράστιες επιτυχίες και μέρος των playlist κορυφαίων ραδιοφωνικών σταθμών.

Έχει συνεργαστεί με μια πληθώρα αξιόλογων μουσικών όπως είναι ο Μάκης Αμπλιανίτης, η Ζωή Τηγανούρια, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, ο Μιχάλης Κουμπιός κ.ά.

Έχουν κυκλοφορήσει δουλειές τους σε εταιρείες όπως οι FM RECORDS, SONY BMG, MINOS EMI, UNIVERSAL, PLANETWORKS, ΗEAVEN, πολλές εκ των οποίων έγιναν κομμάτι συλλογών όπως οι συλλογές των Claude Challe, Αλέξανδρου Χριστόπουλου, Buddha bar κ.ά.

Τελευταία δισκογραφική του δουλειά είναι ο δίσκος σταθμός, αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, ενώ παράλληλα ετοιμάζει νέα πρότζεκτς με καταξιωμένους μουσικούς Ελλάδας και εξωτερικού για τη χρονιά που έρχεται.