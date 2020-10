ΜΟΥΣΙΚΗ

Όσο περιμένουμε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ των AC/DC με τίτλο «Power Up», το θρυλικό γκρουπ μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τα αρχικά μας στο εξώφυλλο του δίσκου!

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προώθησης του «Power Up», οι AC/DC μας καλούν να μπούμε στο site τους και αφού πατήσουμε το κόκκινο κουμπί PWR UP, να πληκτρολογήσουμε το όνομα και επώνυμό μας. Στη συνέχεια τα αρχικά μας μπαίνουν στο εξώφυλλο του άλμπουμ και μπορούμε να μοιραστούμε την εικόνα στα social media!

Όπως βλέπετε, εμείς ήδη το δοκιμάσαμε…

Θυμίζουμε ότι οι AC/DC έχουν ήδη κυκλοφορήσει το πρώτο single που έχει τίτλο «Shot In The Dark».

Το «Power Up» θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου και σηματοδοτεί την επιστροφή του Μπράιαν Τζόνσον στα φωνητικά, του Φιλ Ραντ στα ντραμς και του Κλιφ Γουίλιαμς.

Να σημειώσουμε ότι αυτό θα είναι το πρώτο άλμπουμ της μπάντας μετά το «Rock or Bust» το 2014 όπως και το πρώτο μετά το θάνατο του θρυλικού κιθαρίστα τους Μάλκομ Γιανγκ το 2017.

Το άλμπουμ είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία και παρακάτω μπορείτε να δείτε τους τίτλους των τραγουδιών που περιλαμβάνει!

Side One

1. "Realize"

2. "Rejection"

3. "Shot in the Dark"

4. "Through the Mists of Time"

5. "Kick You When You're Down"

6. "Witch's Spell"

Side two

7. "Demon Fire"

8. "Wild Reputation"

9. "No Man's Land"

10. "System Down"

11. "Money Shot"

12. "Code Red"