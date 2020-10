ΜΟΥΣΙΚΗ

To βιντεοκλίπ για το νέο τραγούδι των AC/DC, «Shot In The Dark», μόλις κυκλοφόρησε ξεσηκώνοντας όλους τους φαν της θρυλικής μπάντας που βλέπουν ξανά τον Μπράιαν Τζόνσον στα φωνητικά!

Υπενθυμίζουμε ότι το τραγούδι αποτελεί το πρώτο single του επερχόμενου και πολυαναμενόμενου δίσκου τους με τίτλο «Power Up» ο οποίος θα κυκλοφορήσει στις 13 Νοεμβρίου.

Ακούγοντας το κομμάτι (όσοι δεν το έχετε κάνει ακόμα) θα διαπιστώσετε ότι οι Αυστραλοί ακολουθούν τη γνωστή, δοκιμασμένη και επιτυχημένη συνταγή: αυτή που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε!

Εκτός από τον Τζόνσον, ο οποίος είχε αποχωρήσει το 2016 λόγω σοβαρών προβλημάτων με την ακοή του, ο Άνγκους Γιανγκ υποδέχεται ξανά τους Φιλ Ραντ και τον Κλιφ Γουίλιαμς.

Να σημειώσουμε ότι αυτό θα είναι το πρώτο άλμπουμ της μπάντας μετά το «Rock or Bust» το 2014 όπως και το πρώτο μετά το θάνατο του θρυλικού κιθαρίστα τους Μάλκομ Γιανγκ το 2017.

Το άλμπουμ είναι ήδη διαθέσιμο για προπαραγγελία και παρακάτω μπορείτε να δείτε τους τίτλους των τραγουδιών που περιλαμβάνει!

Side One

1. "Realize"

2. "Rejection"

3. "Shot in the Dark"

4. "Through the Mists of Time"

5. "Kick You When You're Down"

6. "Witch's Spell"

Side two

7. "Demon Fire"

8. "Wild Reputation"

9. "No Man's Land"

10. "System Down"

11. "Money Shot"

12. "Code Red"