ΜΟΥΣΙΚΗ

Το παιδικό τραγούδι Baby Shark έγινε σήμερα το βίντεο με τις περισσότερες θεάσεις στο YouTube καθώς ξεπέρασε τις 7 δισεκατομμύρια!

Το τραγούδι από την Νότια Κορέα έγινε viral και παγκόσμια επιτυχία, ενώ η αγγλόφωνη εκδοχή του, το Baby Shark Dance, ξεπέρασε σήμερα τις 7 δισεκατομμύρια θεάσεις στο YouTube εκθρονίζοντας έτσι το Despacito των Λούις Φόνσι και Ντάντι Γιάνκι.

Το Baby Shark , το οποίο για πρώτη φορά αναρτήθηκε στο YouTube τον Ιούνιο του 2016, είναι ένα remix ενός αμερικανικού τραγουδιού από την εταιρεία παραγωγής με έδρα την Σεούλ, Pinkfong.

Η επιτυχία του στο YouTube τού άνοιξε τον δρόμο για τα παγκόσμια μουσικά τσαρτ και έφθασε στην 32η θέση στο Billboard Hot 100, τον Ιανουάριο του 2019.

Έχει μάλιστα κατακτήσει και πολλούς ενήλικες στον δρόμο προς την παγκόσμια viral δόξα: η ομάδα μπέιζμπολ Washington Nationals το υιοθέτησε για ύμνο της, μια αμερικανική πόλη το έπαιζε σε λούπα, ενώ μια άλλη, η Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα το χρησιμοποίησε για να αποθαρρύνει τους άστεγους να συγκεντρώνονται σε έναν δημόσιο χώρο.

Επίσης χρησιμοποιήθηκε και κατά της πανδημίας του κορονοϊού με την παραλλαγή Πλύνε τα χέρια σου (Wash Your Hands), για να διδάξει στα παιδιά την μεγάλη αξία της προσωπικής υγιεινής

Δύο από τα παλαιότερα τέσσερα tracks που κατείχαν το ρεκόρ των πιο πολυπαιγμένων τραγουδιών στο YouTube, είναι νοτιοκρεάτικα. Το Gangnam Style του ράπερ Psy κατείχε τον τίτλο για πάνω από μια τριετία μέχρι που εκθρονίστηκε από το See You Again του Γουίζ Καλίφα.