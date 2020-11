ΜΟΥΣΙΚΗ

H Σινέντ Ο' Κόνορ ακυρώνει τις προγραμματισμένες συναυλίες της για το 2021 ώστε να μπορέσει να ενταχθεί σε πρόγραμμα αποτοξίνωσης ενός έτους για «το τραύμα και τον εθισμό». Παράλληλα, ζητώντας συγγνώμη από τους θαυμαστές της, ζήτησε να κρατήσουν τα εισιτήρια τους καθώς το 2022 θα επιστρέψει με νέο άλμπουμ και περιοδεία.

Την ανακοίνωση έκανε η ίδια χθες με μία σειρά από tweets εξηγώντας ότι τα τελευταία έξι χρόνια ήταν τραυματικά και γεμάτα θλίψη για εκείνη ενώ φέτος έχασε και κάποιον πολύ «αγαπημένο» της. Αυτή η απώλεια την έκανε να εθιστεί και σε άλλα ναρκωτικά εκτός από τη μαριχουάνα, όπως αποκαλύπτει η ίδια.

Message for folks who have tickets for next year's shows: those shows are being postponed until 2022 so that I may go into a one year trauma and addiction treatment program because I had a very traumatic six years and this year was the end of it but now recovery starts. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) November 10, 2020

Η 53χρονη Ιρλανδή τραγουδίστρια παραδέχθηκε ότι είναι εθισμένη στη μαριχουάνα εδώ και 34 χρόνια «μεγάλωσα με πολύ τραύμα και κακοποίηση. Στη συνέχεια μπήκα στη μουσική βιομηχανία. Και ποτέ δεν έμαθα πώς να κάνεις μια φυσιολογική ζωή», εξομολογήθηκε.

This year I lost someone beloved and has affected me so badly that I became briefly addicted to a drug other than weed. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) November 10, 2020

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα, με μια σειρά από tweets είχε αποκαλύψει ότι το τελευταίο διάστημα λιμοκτονεί καθώς δεν μπορεί να βγει έξω και να αγοράσει φαγητό εξαιτίας της αγοραφοβίας της.

I grew up with a lot of trauma and abuse. I then went straight into the music business. And never learned really how to make a normal life. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) November 10, 2020

Η Σινέντ Ο' Κόνορ που τα προηγούμενα χρόνια ασπάστηκε το Ισλάμ και πλέον ονομάζεται Shuhanda Sadaqat, δεν είναι η πρώτη φορά που παλεύει με τους «δαίμονές». Εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα για τα οποία έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν.

Το 2017 η ίδια είχε αποκαλύψει ότι προσπάθησε να αυτοκτονήσει οκτώ φορές.