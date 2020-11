Με μία ανάρτηση στον Twitter λογαριασμό του, ο The Weeknd ανακοίνωσε ότι θα εμφανιστεί στο Super Bowl 2021.

Το Super Βowl είναι ο τελικός του αμερικανικού football και αποτελεί το σπουδαιότερο αθλητικό γεγονός στη χώρα κάθε χρόνο. Όπως συνηθίζεται, στο ημίχρονο κάθε παιχνιδιού εμφανίζονται στη σκηνή διάσημοι σταρ και τα φαντασμαγορικά σόου τους όχι μόνο αφήνουν εποχή, αλλά καθηλώνουν εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο.

Χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια να κρύψει τον ενθουσιασμό του, διάσημος τραγουδιστής ανέφερε στο tweet του: «θα βρίσκομαι πάνω στην εμβληματική σκηνή. Θα σας δω στις 7/2/2021».

Συγκεκριμένα το Super Bowl θα πραγματοποιηθεί στις 7 Φεβρουαρίου 2021 στην Τάμπα της Φλόριντα.

performing on the iconic stage. see you 02/07/21 @pepsi #pepsihalftime #SBLV pic.twitter.com/oYlQyvKRwh

— The Weeknd (@theweeknd) November 12, 2020