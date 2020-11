Πέθανε σε ηλικία 30 ετών ο παραγωγός και DJ i_o. Η τραγική είδηση για το θάνατό του επιβεβαιώθηκε με ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter.

Ο νεαρός Γκάρετ Φολς Λόκχαρτ, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα, «έφυγε» από τη ζωή τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχει γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Ο i_o υπήρξε ένας από τους πιο γνωστούς DJ της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής του Λος Άντζελες.

Μάλιστα, στις 22 Νοεμβρίου, μία μόλις ημέρα πριν το θάνατό του, ο νεαρός είχε αναρτήσει στο Twitter βίντεο από DJ σετ του που είχε γίνει πριν από ένα χρόνο.

Castles In The Sky (Official Video)https://t.co/imSDdU42Pm pic.twitter.com/BRQ5GFzcds

— i_o (@i_oofficial) November 22, 2020