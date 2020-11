ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Μπιγιόνσε γράφει ιστορία μετά τις 9 υποψηφιότητες και δηλώνοντας ηχηρό «παρών» σε όλες τις βασικές κατηγορίες των βραβείων Grammy 2021.

Αρχικά πρέπει να σημειώσουμε ότι για πέμπτη φορά, φέτος συγκεντρώνει τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλον στα Grammy.

Παράλληλα, μετράει 79 συνολικά υποψηφιότητες στον εν λόγω θεσμό και βρίσκεται μία ανάσα πίσω από τον σύζυγό της Τζέι Ζι και τον Κουίνσι Τζόουνς με 80 υποψηφιότητες.

Επίσης, με τη διπλή παρουσία της στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς με το τραγούδι της «Black Parade» και τη συμμετοχή της στο remix για το «Savage» της Megan Thee Stallion, ισοφαρίζει το ρεκόρ του Φρανκ Σινάτρα που μετρά συνολικά επτά υποψηφιότητες στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς και ταυτόχρονα αφήνει πίσω της την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ με πέντε.

Είναι η πρώτη γυναίκα που συμμετέχει με δύο τραγούδια στην κατηγορία Ηχογράφηση της Χρονιάς αλλά η δεύτερη καλλιτέχνης, καθώς πρώτος ήταν ο Φαρέλ Γουίλιαμς το 2013.

H απονομή των βραβείων Grammy 2021 θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2021 με οικοδεσπότη τον κωμικό Τρέβορ Νόα.

Δείτε τις υποψηφιότητες των βραβείων Grammy 2021

Άλμπουμ της χρονιάς

Chilombo, Jhene Aiko

Black Pumas (Deluxe), Black Pumas

Everyday Life, Coldplay

Djesse Vol. 3, Jacob Collier

Women in Music Pt. III, Haim

Future Nostalgia, Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Folklore, Taylor Swift

Δίσκος της χρονιάς

"Black Parade,” Beyoncé

"Colors,” Black Pumas

"Rockstar,” DaBaby and Roddy Ricch

"Say So,” Doja Cat

"Everything I Wanted,” Billie Eilish

"Don’t Start Now,” Dua Lipa

"Circles,” Post Malone

"Savage,” Megan Thee Stallion

Τραγούδι της χρονιάς

"Black Parade” (Beyoncé)

"The Box” (Roddy Ricch)

"Cardigan” (Taylor Swift)

"Circles” (Post Malone)

"Don’t Start Now” (Dua Lipa)

"Everything I Wanted” (Billie Eilish)

"I Can’t Breathe” (H.E.R.)

"If the World Was Ending” (JP Saxe and Julia Michaels)

Καλύτερος νέος καλλιτέχνης

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Καλύτερη Solo Pop Ερμηνεία

"Yummy,” Justin Bieber

"Say So,” Doja Cat

"Everything I Wanted,” Billie Eilish

"Don’t Start Now,” Dua Lipa

"Watermelon Sugar,” Harry Styles

"Cardigan,” Taylor Swift

Καλύτερη Duo/ Group Pop Ερμηνεία

"Un Día (One Day),” J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, Tainy

"Intentions,” Justin Bieber and Quavo

"Dynamite,” BTS

"Rain on me,” Lady Gaga and Ariana Grande

"Exile,” Taylor Swift and Bon Iver

Καλύτερο Pop Vocal Άλμπουμ

Changes, Justin Bieber

Chromatica, Lady Gaga

Future Nostalgia, Dua Lipa

Fine Line, Harry Styles

Folklore, Taylor Swift

Καλύτερο Παραδοσιακό Pop Vocal Άλμπουμ

Blue Umbrella, Burt Bacharach and Daniel Tashain

True Love: A Celebration of Cole Porter, Harry Connick Jr.

American Standard, James Taylor

Unfollow the Rules, Rufus Wainwright

Judy, Renee Zellweger

Παραγωγός της Χρονιάς

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Andrew Watt

Καλύτερη Παραγωγή σε Άλμπουμ

Black Hole Rainbow (Devon Gilfillian)

Expectations (Katie Pruitt)

Hyperspace (Beck)

Jaime (Brittany Howard)

25 Trips (Sierra Hull)

Καλύτερο Remix

"Do You Ever (RAC Mix),” RAC (Phil Good)

"Imaginary Friends (Morgan Page Remix),” Deadmau5 (Morgan Page)

"Praying for You (Louie Vega Main Remix),” Jasper Street Co. (Louie Vega)

"Roses (Imanbek Remix),” Saint JHN (Imanbek Zeikenov)

"Young & Alive (Bazzi vs. Haywire Remix),” Bazzi (Haywyre)

Καλύτερη Παραγωγή σε Άλμπουμ (Κλασική Μουσική)

Danielpour: The Passion of Yeshua

Gershwin: Porgy and Bess

Hynes: Fields

Ives: Complete Symphonies

Shostakovich: Symphony No. 13, ‘Babi Yar’

Παραγωγός της Χρονιάς (Κλασική Μουσική)

Blanton Alspaugh

David Frost

Jesse Lewis

Dmitriy Lipay

Elaine Martone

Καλύτερη Rock Ερμηνεία

"Shameika,” Fiona Apple

"Not,” Big Thief

"Kyoto,” Phoebe Bridgers

"The Steps,” Haim

"Stay High,” Brittany Howard

"Daylight,” Grace Potter

Καλύτερη Metal Ερμηνεία

"Bum-Rush,” Body Count

"Underneath,” Code Orange

"The In-Between,” In This Moment

"Bloodmoney,” Poppy

"Executioner’s Tax (Swing of the Axe) — Live,” Power Trip

Καλύτερο Μουσικό Ντοκιμαντέρ

Beastie Boys Story, Beastie Boys, Spike Jonze

Black Is King, Beyoncé

We Are Freestyle Love Supreme, Freestyle Love Supreme

Linda Ronstadt: The Sound of My Voice, Linda Ronstadt

That Lil Ol’ Band From Texas, ZZ Top

Καλύτερο Rock Τραγούδι

"Kyoto,” Phoebe Bridgers, Morgan Nagler, and Mashall Vore (Phoebe Bridgers)

"Lost In Yesterday,” Kevin Parker (Tame Impala)

"Not,” Adrianne Lenker (Big Thief)

"Shameika,” Fiona Apple (Fiona Apple)

"Stay High, Brittany Howard (Brittany Howard)

Καλύτερο Rock Album

A Hero’s Death, Fontaines D.C.

Kiwanuka, Michael Kiwanuka

Daylight, Grace Potter

Sound & Fury, Sturgill Simpson

The New Abnormal, The Strokes

Καλύτερο Alternative Άλμπουμ

Hyperspace, Beck

Fetch the Bolt Cutters, Fiona Apple

Punisher, Phoebe Bridgers

Jaime, Brittany Howard

The Slow Rush, Tame Impala