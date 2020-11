Με αφορμή το θάνατο του «θεού της μπάλας» Ντιέγκο Μαραντόνα από ανακοπή καρδιάς, οι φαν των Oasis θυμήθηκαν μία ιστορία του αγαπημένου τους γκρουπ με τον Ντιεγκίτο, όταν τον συνάντησαν σε ένα μπαρ στην Αργεντινή.

Την ιστορία είχε αποκαλύψει ο Λίαμ Γκάλαχερ σε συνέντευξή του στο VICE το 2018.

«Ήμασταν σε ένα μπαρ στην Αργεντινή, όταν ξαφνικά άνοιξε η πόρτα και μπήκε μέσα ένας τύπος με την κουστωδία του.

Προσπαθούσαμε να καταλάβουμε ποιος στο διάβολο ήταν, μέχρι που ανακαλύψαμε ότι ήταν ο Μαραντόνα! Ήταν διάφοροι περίεργοι τύποι μαζί του και πολλές γυναίκες και όλοι πήγαν να κάτσουν στο επάνω επίπεδο του μαγαζιού.

Εμείς θέλαμε πάρα πολύ να τον γνωρίσουμε από κοντά. Έτσι ζητήσαμε από τον διερμηνέα να πάει να τον ρωτήσει. Πράγματι ήρθε και μας πήρε πάνω για να συναντήσουμε τον Μαραντόνα.

Όταν ανεβήκαμε είδαμε τον Μαραντόνα να βρίσκεται στο κέντρο της αίθουσας και να κάνει κάτι τρελά ποδοσφαιρικά κόλπα με ένα καπάκι από μπουκάλι.

Εγώ ήμουν της φάσης να βγάλουμε μία φωτογραφία μαζί του και να φύγουμε.

Και τότε βλέπω τον διερμηνέα να μιλάει με τον Μαραντόνα και να έρχεται να μας λέει: Μου είπε να σας προειδοποιήσω ότι έτσι και φύγετε με κανένα από αυτά τα κορίτσια, θα σας πυροβολήσει».

Met maradonna not once but 2x and he was the real fucking deal scary but beautiful hash tag blessed

— Liam Gallagher (@liamgallagher) November 25, 2020