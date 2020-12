ΜΟΥΣΙΚΗ

Κορονοϊού επιτρέποντος, οι Slipknot και Sabaton θα ανέβουν στη σκηνή του Release Athens τον Ιούλιου του 2021.

Τα δύο συγκροτήματα επρόκειτο να παίξουν ζωντανά στην Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο όπως όλοι είδαμε (και βλέπουμε) ο κορονοϊός έχει ανατρέψει τα πάντα και έχει διαμορφώσει μια νέα ασφυκτική πραγματικότητα με πολλούς περιορισμούς.

Ας ελπίσουμε ωστόσο, ότι με την κυκλοφορία των εμβολίων, θα ζήσουμε ένα καλοκαίρι «κανονικό» γεμάτο μουσική και συναυλίες.

Περνώντας στο δια ταύτα λοιπόν, οι Slipknot θα παίξουν στην Πλατεία Νερού το Σάββατο 24 Ιουλίου, ενώ οι Sabaton στο Κλειστό Φαλήρου το Σάββατο 17 Ιουλίου.

Πληροφορίες εισιτηρίων για τους Slipknot

Η προπώληση συνεχίζεται στα 60 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.

Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 125 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους

Οpen-bar

Προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

Ιδιωτικό parking

Ξεχωριστές τουαλέτες

Πακέτα εισιτηρίων:

2-DAY METAL TICKET (24/7 Slipknot & more tba + 17/7 Sabaton & more tba) / προς 90 ευρώ.

3-DAY METAL TICKET (24/7 Slipknot & more tba +17/7 Sabaton & more tba + 16/7 Judas Priest & more tba) προς 120 ευρώ.

Διάθεση εισιτηρίων

Τηλεφωνικά στο 11876 / Online – viva.gr (Slipknot) & viva.gr (Sabaton) / www.releaseathens.gr

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στo www.releaseathens.gr

Τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν κανονικά για τις νέες ημερομηνίες.

Πληροφορίες εισιτηρίων για τους Sabaton

Η προπώληση συνεχίζεται στα 45 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία. Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 100 ευρώ.

Πακέτα εισιτηρίων:

Διάθεση εισιτηρίων:

