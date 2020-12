ΜΟΥΣΙΚΗ

Ήταν ο πρώτος τραγουδοποιός, στον οποίο απονεμήθηκε το βραβείο Νόμπελ.

Τώρα, ο Μπομπ Ντίλαν πουλάει τα δικαιώματα όλων των τραγουδιών του στην Universal Music Publishing Group σε μια συμφωνία-μαμούθ.

Η εμβέλειά της δηλώθηκε, άλλωστε, από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Universal Music Λουσιάν Γκρέιντζ, ο οποίος επισήμανε σε e-mail που έστειλε στους υπαλλήλους του ότι «μέσω αυτής της συμφωνίας, έχουμε αλλάξει την κληρονομιά της εταιρείας μας για πάντα.»

Ο κατάλογος τραγουδιών δύσκολα μπορεί να ξεπεραστεί σε σημασία και επιρροή. Περιλαμβάνει κλασικά κομμάτια, όπως «Blowin' in the Wind»,«Like a Rolling Stone»,«Forever Young»,«Knockin' On Heaven's Door» και «Τhings have changed».

Τα τραγούδια του Ντίλαν έχουν διασκευαστεί και επανεκτελεστεί περισσότερες από 6.000 φορές τις τελευταίες δεκαετίες, μεταξύ άλλων από καλλιτέχνες όπως ο Τζίμι Χέντριξ, οι Guns N' Roses και η Αντέλ. Από την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ το 1961, ο Μπομπ Ντίλαν έχει πουλήσει πάνω από 126 εκατομμύρια δίσκους σε όλο τον κόσμο.

Λόγω του κορονοϊού, η μουσική βιομηχανία έχει υποστεί σοβαρές απώλειες, ιδίως λόγω της αδυναμίας διεξαγωγής συναυλιών. Αντίθετα, οι τιμές για τα δικαιώματα των τραγουδιών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Η συμφωνία που έκανε ο Ντίλαν είναι το αποκορύφωμα μιας σειράς προσοδοφόρων συμφωνιών. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η τραγουδοποιός Στίβι Νικς πούλησε τα δικαιώματα των τραγουδιών της στην Prime Wave για 100 εκατομμύρια δολάρια.

Παρότι το ακριβές ποσό στην περίπτωση του Ντίλαν δεν έγινε γνωστό, φημολογείται πως είναι πολλαπλάσιο εκείνου που έλαβε η Νικς. Ο 79χρονος θρύλος της μουσικής κυκλοφόρησε το τελευταίο του άλμπουμ «Rough and Rowdy Ways» το περασμένο καλοκαίρι.