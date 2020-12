ΜΟΥΣΙΚΗ

Αν είστε οπαδοί της hip hop μουσικής, σας έχουμε το τέλειο χριστουγεννιάτικο δώρο! Μόλις κυκλοφόρησε η συλλογή The Classic vol.1 από την Hood Groove Management σε συνεργασία με την εκπομπή The Classic Hip Hop Radio Show.

Ο δίσκος περιλαμβάνει 12 ακυκλοφόρητα κομμάτια hip hop καλλιτεχνών που πέρασαν από την εκπομπή.

Η συλλογή διατίθεται αποκλειστικά σε μορφή βινυλίου και σε περιορισμένο αριθμό 300 συλλεκτικών αριθμημένων αντιτύπων, για αυτό σπεύσατε προτού εξαντληθεί καθώς η συλλογή δεν θα είναι διαθέσιμη σε κάποια ηλεκτρονική πλατφόρμα ή φυσικό κατάστημα.

Το «The Classic vol.1» θα το βρείτε αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό κατάστημα Underzero Records στη λιανική τιμή των 20 ευρώ και μπορείτε να το παραγγείλετε εδώ.

Ακολουθεί το tracking list του δίσκου:

Α1. Andri J - Η συνταγή ft. Μυρτώ Μακαλιά

Α2. Brothers in Law (Low P & Χίλια Πρόσωπα) - Sabotaz

A3. Tωm Unit - Βαριέμαι

Α4. Cerebro - Άσε το δίσκο να γυρνάει

Α5. Gang Run - Αρτιμελείς

Α6. JK One - Από τα άδυτα της πόλης

B1. The VoCults - Κάντε θόρυβο B-Boys

B2. Santa Barbarians - Τι έχει συμβεί

Β3. Νιο.στε - Διαδρομές ft Wezrap (Νεκροί από κούνια)

Β4. Κ74Μ - Κύκλοι και Σπείρες

B5. KinGorilla8 - Μυστικό Δείπνο

B6. Style Defence - Το Φίδι

Το master του δίσκου έγινε στο Cell 11364 από τον Brak, ενώ την διαδικασία επεξεργασίας και παραγωγής-κοπής του βινυλίου ανέλαβε η Mind The Wax.