O ντράμερ των Roxette, Pelle Alsing, «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών. Μέχρι στιγμής άγνωστη παραμένει η αιτία του θανάτου του.

Την θλιβερή είδηση επιβεβαίωσε ο frontman του συγκροτήματος, Per Gessle με ανάρτησή του στο Twitter.

«Με λύπη σας ενημερώνω ότι ο αγαπημένος μας Pelle Alsing πέθανε. Ο Pelle δεν ήταν μόνο ένας εκπληκτικός και ευρηματικός ντράμερ που μας βοήθησε να δημιουργήσουμε τον ήχο των Roxette από την πρώτη μέρα, ήταν επίσης και ο καλύτερος φίλος που μπορεί κανείς να φανταστεί. Ένας καλός και γενναιόδωρος άνθρωπος με μεγάλη καρδιά που χτυπούσε για όλους […] δεν υπάρχουν λόγια για το πόσο θα μας λείψει», έγραψε μεταξύ άλλων ο Per στην ανάρτησή του.

It is with sadness I inform u that our beloved Pelle Alsing has passed away. P was not only an amazing+inventive drummer helping us to create the Rox sound since Day 1, he was also the bestfriend u can imagine, a kind+generous man with the biggest heart beating for every1. Contd. pic.twitter.com/FFtVLHhgiW

Ο Alsing «έφυγε» από τη ζωή ένα χρόνο μετά το θάνατο της τραγουδίστριας του γκρουπ, Marie Fredriksson.

Contd... He was always the funniest to be around, the one with the biggest smile on his face, the one who supported you the most when you were in doubt. He will be truly missed so much more than words can say. All my love goes out to his wife, family and friends. /P. pic.twitter.com/eKu1MSc7Ha

— Roxette (@TheRealRoxette) December 20, 2020