Έγινε γνωστός στη δεκαετία του 1980 φορώντας το χαρακτηριστικό καπέλο του Ζορό. Δημιούργησε τους Whodini το 1982 μαζί με τον Jalil Hutchins και τέσσερα χρόνια αργότερα το τρίο συμπληρώθηκε με την είσοδο του DJ Grandmaster Dee.

Οι Whodini ήταν οι πρώτοι που συνδύασαν το ροκ με τη ραπ αλλά και οι πρώτοι που έπαιξαν ζωντανά με χορευτές breakdancing. Ο ήχος τους, δε, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό εκείνον της New Jack Swing.

Τον θάνατο του ανακοίνωσε ο Questlove που τον χαρακτήρισε ως «θρυλικό και βασικό μέλος μιας από τις πιο θρυλικές ομάδες του hip-hop».

Η οικογένεια λέει ότι ο Fletcher ξύπνησε την Τετάρτη και φαινόταν καλά έχοντας επαφές και άλλους ανθρώπους, αλλά ξαφνικά μόλις σταμάτησε να αναπνέει.

Ο "Ecstasy" επηρέασε πολλούς από τους μετέπειτα αστέρες της σκηνής και πολλοί από αυτούς τον αποχαιρετούν μέσα από τα social media.

Rest In Peace “Ecstasy” - John Fletcher - of WHODINI .

“Freaks Come Out at Night”... pic.twitter.com/aSCnufEMRO

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) December 23, 2020