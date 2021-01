ΜΟΥΣΙΚΗ

Βαθιά επιδραστικός σε τόσους πολλούς και διαφορετικούς τομείς, από τη μουσική (φυσικά) στις τέχνες και από τον κινηματογράφο στην μόδα, ο Ντέιβιντ Μπόουι, με την εξωφρενική ζωή του και τις προκλητικές αλλά τόσο εμπνευσμένες επιλογές του, δεν αποτελεί έκπληξη που θεωρήθηκε ως... «εξωγήινος».

Παρακάτω ακολουθούν 10 λόγοι για τους οποίους ο Ντέιβιντ Μπόουι υπήρξε όχι μόνο ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής αλλά και ένας από τους πιο λατρεμένους καλλιτέχνες που υπήρξαν ποτέ:

1. Ένας κανονικός «χαμαιλέων»

Από... ανδρόγυνος εξωγήινος σε «γκλαμουράτο» ροκά, ο Ντέιβιντ Μπόουι είχε την ικανότητα να «μεταμορφώνεται» σε ό,τι ήθελε αναλόγως με το πώς ένιωθε. Κι ας ξεκίνησε την «επίσκεψή» του σε αυτή τη Γη με το... βαρετό όνομα Ντέιβιντ Τζόουνς.

2. Από Τζόουνς σε... Μπόουι

Το 1967 και ευρισκόμενος σε μία από τις πιο περίεργες περιόδους της ζωής του καθώς δεν έβρισκε κάποια μπάντα που να τον ικανοποιεί, αποφάσισε να κάνει μία ριζική αλλαγή. Ακολούθησε σόλο καριέρα, αλλάζοντας και το όνομά του. Έτσι το (ελαφρώς συνηθισμένο) Ντέιβιντ Τζόουνς μετατράπηκε σε Ντέιβιντ Μπόουι, προς τιμήν του Τζιμ Μπόουι, ενός θρυλικού Αμερικανού πολεμιστή, που είχε δώσει το όνομά του και σε ένα είδος μαχαιριού.

3. Του άρεσε να «ταράζει τα νερά»

Την εποχή που ο Ντέιβιντ ξεκίνησε να γινεται διάσημος αποφάσισε πως δεν ήθελε να είναι ένας τραγουδιστής «σαν όλους τους άλλους». Έτσι άρχισε μία... εξωφρενική ζωή και μάλιστα σε μία εποχή που δεν... σήκωνε πολλά πολλά. Έβαψε τα μαλλιά του πορτοκαλί, ντύθηκε με στρας και πολύχρωμες φόρμες και δήλωσε δημοσίως ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος και ο βιογράφος του, Ντέιβιντ Μπάκλι, οι δηλώσεις του περί ομοφυλοφιλίας είχαν περισσότερο ως στόχο να σοκάρουν και να προκαλέσουν τα κοινωνικά ταμπού. Πράγμα που το κατάφερε εξαιρετικά...

4. Η μουσική του

Τι να πει κανείς για τη μουσική του Ντέιβιντ Μπόουι; Ξεκίνησε να κατακτά τον κόσμο με το «Space Oddity» μόλις 5 μέρες πριν πατήσει ο άνθρωπος στη Σελήνη. Ακολούθησαν το «Starman», το «Changes» και το «Ziggy Stardust» και όλα τα υπόλοιπα είναι... ιστορία! Κυκλοφόρησε συνολικά 25 άλμπουμ, έκανε συνεργασίες με δεκάδες διάσημους καλλιτέχνες και γενικώς άφησε το αποτύπωμά του στην παγκόσμια μουσική σκηνή με τον πιο... επιτακτικό τρόπο. Στην αρχική του έκδοση το 2004, όπως και μετά την αναθεώρηση του 2010, ο κατάλογος από το Rolling Stone με τα 500 κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών (The RS 500 Greatest Songs of All Time) περιλαμβάνει τέσσερα κομμάτια δικής του δημιουργίας και εκτέλεσης.

5. Η επιδραστικότητά του στη μόδα, το σινεμά και τις τέχνες

Ο σχεδιαστής του Σεν Λοράν και λάτρης της Rock'n'roll, Εντί Σλιμάν, δήλωσε κάποια στιγμή: «Γεννήθηκα με ένα δίσκο του Μπόουι στο χέρι μου», ενώ η γνωστή και μη εξαιρετέα Κέιτ Μος εμφανίστηκε κάποτε στο εξώφυλλο του Vogue ως άλλη «Ziggy Stardust». Η μόδα λάτρευε την προθυμία του Μπόουι να μεταμορφώνεται, να ανατρέπει και να σοκάρει με τις πολλές διαφορετικές του εμφανίσεις. Δεν έμεινε απαρατήρητος όμως και στον κόσμο του κινηματογράφου, όπου ο πιο σημαντικός του ρόλος ήταν αυτός ενός... εξωγήινου (τι άλλο;) στην ταινία «Ο Άνθρωπος που Έπεσε στη Γη (The Man Who Fell To Earth)». Παραλίγο να τον δούμε και σε ρόλο «κακού» σε ταινία Τζέιμς Μποντ αλλά τελικά αρνήθηκε για να πάρει τον ρόλο ο Κρίστοφερ Γουόκεν.

6. Η... ερωτική σχέση που είχε με τον Μικ Τζάγκερ

Ένα από τα πιο χιλιοειπωμένα «κουτσομπολιά» είναι και αυτό που ήθελε τον Ντέιβιντ Μπόουι να καταλήγει συχνά στο κρεβάτι παρέα με αιθέριες υπάρξεις και τον... Μικ Τζάγκερ. Είναι χαρακτηριστική η ατάκα της τραγουδίστριας των φωνητικών Άβα Τσέρι που είχε πει σε έναν φίλο της πως «ο Μικ και ο Ντέιβιντ είναι πραγματικά παθιασμένοι μεταξύ τους. Ακόμη και όταν είμαι στο κρεβάτι μαζί τους, πολλές φορές καταλήγω να τους βλέπω να κάνουν αυτοί σεξ». Βέβαια, η σεξουαλική τους σχέση δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ από τα δύο μέρη. Έτσι κι αλλιώς είναι γνωστό ότι ο Μπόουι είχε παραδεχθεί την αμφισεξουαλικότητά του. Μάλιστα, το πασίγνωστο τραγούδι «Angie» των Rolling Stones είναι αφιερωμένο στην πρώην σύζυγό του Μπόουι, Άντζι, την οποία φέρεται να διεκδικούσαν τόσο ο Μπόουι όσο και ο Τζάγκερ, και τελικά η γυναίκα -φέρεται να- (sic) τους έπιασε μαζί στο κρεβάτι.

7. Τα θέματά του με τα ναρκωτικά τον έκαναν να έχει... περίεργους φόβους

Τέσσερα χρόνια μετά την περίοδο του Ziggy Stardust, ο Μπόουι έγινε ο Thin White Duke. Ήταν η ίδια περίοδος κατά την οποία αγωνιζόταν ενάντια στα ναρκωτικά, έχοντας πολλά... προβλήματα. Στο βιβλίο «Strange Fascination: David Bowie—The Definitive Story», ο βιογράφος του, Ντέιβιντ Μπάκλι γράφει ότι το 1975 ο Μπόουι ζούσε απομονωμένος από τον κόσμο, τρώγοντας πιπεριές και γάλα, έχοντας μάλιστα και κάποιες πολύ παράξενες συνήθειες, μια εκ των οποίων ήταν να κρατάει τα... ούρα του στο ψυγείο, με τον φόβο μήπως κάποιος μάγος τα κλέψει για να τα χρησιμοποιήσει εναντίον του...

8. Ο μύθος του... χάσκι

Ένας από τους πιο συνηθισμένους «μύθους» που κυκλοφορούσαν για τον Μπόουι ήταν πως είχε διαφορετικό χρώμα σε κάθε μάτι του. Όπως έγινε γνωστό, πάντως αυτό δεν ισχύει καθώς τα μάτια του είχαν ακριβώς το ίδιο γαλάζιο χρώμα. Η εντύπωση του διαφορετικού χρώματος ήταν μια οφθαλμαπάτη που οφειλόταν σε ένα ατύχημα. Συγκεκριμένα, όταν ήταν μικρός, κατα τη διάρκεια ενός καυγά για ένα κορίτσι, ένας συμμαθητής του είχε χτυπήσει με την γροθιά του τον Μπόουι στο μάτι, με αποτέλεσμα η ίριδα να μείνει για πάντα διεσταλμένη και να δίνει την εντύπωση πως είχε διαφορετικό χρώμα στα μάτια του.

9. Οι εξωγήινοι δεν ενδιαφέρονται για επίγειες διακρίσεις

Το 2000 του προσφέρθηκε η τιμητική διάκριση του Διοικητού του τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, αλλά απέρριψε την προσφορά διότι δεν γνώριζε τι θα του κοστίσει. Τρια χρόνια μετά του προσφέρθηκε ακόμη μια ανάλογη διάκριση για να γίνει ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ την οποία όμως επίσης απέρριψε. Ενώ κάθε άλλος στη θέση του θα κολακευόταν, αυτός ο καθόλου συμβατικός τύπος, απάντησε πως «Πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο να γίνει κάτι τέτοιο...». Δήλωσε πως δεν ήταν αυτός ο σκοπός για τον οποίο δούλευε όλη του την ζωή.

10. Το απόλυτο αίνιγμα

Σε μια εποχή που η προβολή των celebrities την λες και... υπερβολική, ο Ντέιβιντ Μπόουι ήταν το απόλυτο αίνιγμα. Ποτέ δεν θα βλέπατε τον Μπόουι να ποστάρει στο Instagram φωτογραφία την ώρα που έπαιρνε πρωινό για παράδειγμα, καθώς ήθελε να κρατά την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Στα τελευταία του χρόνια έζησε μια αρκετά ήσυχη ζωή, άντε περιστασιακά κάποιος φωτογράφος να τον εντόπιζε να κάνει ποδήλατο γύρω από τη γειτονιά του Μανχάταν στην οποία ζούσε με τη σύζυγό του, το σουπερμόντελ Ιμάν. Κατά συνέπεια, ο θάνατός του - μετά από μάχη 18 μηνών με τον καρκίνο και μόλις τρεις ημέρες μετά την κυκλοφορία του τελευταίου του άλμπουμ, Blackstar - ήρθε ως το απόλυτο σοκ. Προφανώς δεν ήθελε να ξέρει ο κόσμος την περιπέτεια που βίωνε και κατάφερε να το κρατήσει κρυφό έως το τέλος.