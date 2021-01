ΜΟΥΣΙΚΗ

Ο Σπέκτορ, παραγωγός ορισμένων εκ των κορυφαίων γκρουπ στην ιστορία της ποπ και του ροκ εν ρολ τις προηγούμενες δεκαετίες, βρισκόταν στη φυλακή καθώς εξέτιε 19χρονη ποινή φυλάκισης για τον φόνο της ηθοποιού Λάνα Κλάρκσον.

Το πρώτο μισό της δεκαετίας του 1960 ήταν ο παραγωγός που βρισκόταν πίσω από τα κορυφαία τραγούδια στις λίστες σε ΗΠΑ και Βρετανία. Είχε συνεργαστεί και είχε επιβάλει -ακόμα και με τη χρήση όπλου!- την άποψή του με μπάντες όπως οι Beatles στους οποίους έκανε την παραγωγή στο άλμπουμ Let it be, οι Ramones, οι Beach Boys, οι The Velvet Underground, οι Ike and Tina Turner.

Άσκησε την επιρροή του σε μεγάλη σειρά καλλιτεχνών, από τους Beach Boys μέχρι τον Μπρους Σπρίνγκστιν, που ενέταξε τον «ήχο Σπέκτορ» στο Born to Run.

Τον Μάρτιο του 2013, η ιστορία του έγινε ταινία, με τον Άλ Πατσίνο στον ομώνυμο πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ο Φιλ Σπέκτορ διαγνώσθηκε με COVID-19 πριν από τέσσερις εβδομάδες και διακομίστηκε από το κελί της φυλακή σε νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπου και άφησε την τελευταία του πνοή.