ΜΟΥΣΙΚΗ

Μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων του Τενεσί θέλει να ανεγερθεί άγαλμα της Ντόλι Πάρτον στο πολιτειακό καπιτώλιο, στο Νάσβιλ, σε αναγνώριση της συνεισφοράς της στην περιοχή. Ο εκπρόσωπος του Δημοκρατικού Κόμματος, Τζον Μαρκ Γουίντλ πρότεινε ένα σχέδιο νόμου όπου αναφέρει ότι η Ντόλι Πάρτον πρέπει να αναγνωριστεί «για όλα όσα έχει συνεισφέρει σε αυτήν πολιτεία» με ένα άγαλμα «τοποθετημένο στην πρωτεύουσα προς την κατεύθυνση του Αμφιθεάτρου Ράιμαν (Ryman Auditorium)».

Το Αμφιθέατρο Ράιμαν είναι ένας ιστορικός χώρος μουσικής, πρώην έδρα της εμβληματικής συναυλίας Grand Ole Opry στο Νάσβιλ. Η Ντόλι Πάρτον που έχει γεννηθεί στο Πίτμαν Σέντερ του Τενεσί, συμμετέχει σε όλη της ζωή σε ανθρωπιστικές δράσεις, πέρα από την σπουδαία καριέρα της στη μουσική. Ίδρυσε τη Βιβλιοθήκη Imagination, η οποία στέλνει βιβλία σε παιδιά κάτω των πέντε ετών σε όλο τον κόσμο για την προώθηση του εγγραμματισμού στην παιδική ηλικία και η δωρεά της, ύψους εκατομμυρίων δολαρίων της στο Πανεπιστήμιο Βάντερμπιλτ βοήθησε στην ανάπτυξη του εμβολίου της Moderna κατά του κορονοϊού.

Για την προάσπιση της φυλετικής δικαιοσύνης τιμήθηκε πρόσφατα με μια τοιχογραφία στο Νάσβιλ. «Σε αυτό το σημείο της ιστορίας, υπάρχει καλύτερο παράδειγμα, όχι μόνο στην Αμερική αλλά και στον κόσμο, ηγετικής μορφής που είναι ευγενικό, αξιοπρεπές και παθιασμένο ανθρώπινο ον;» τόνισε ο Τζον Μαρκ Γουίντλ. «Είναι ένας άνθρωπος με πάθος, που αγαπά τους πάντες και οι πάντες την αγαπούν» πρόσθεσε.

Εκτός από τις σημαντικές ανθρωπιστικές της δράσεις, να σημειωθεί πως η Ντόλι Πάρτον έχει αφήσει μια πλούσια μουσική παρακαταθήκη με τραγούδια που ερμήνευσε η ίδια αλλά και άλλοι καλλιτέχνες, όπως τα «Here You Come Again», «Red Shoes», «Jolene», «I will always love you» που το έντυσε με την φωνή της η Γουίτνεϊ Χιούστον αλλά και τον «ύμνο» του 8ώρου «9 to 5».