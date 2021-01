ΜΟΥΣΙΚΗ

Ένα demo των πρώτων χρόνων των Radiohead, με τίτλο Gripe, το οποίο ηχογραφήθηκε όταν το συγκρότημα ήταν ακόμα στο σχολείο θα πωληθεί σε δημοπρασία.

Η κασέτα, η οποία δόθηκε σε έναν φίλο της μπάντας τη δεκαετία του '90, περιλαμβάνει έξι τραγούδια, τρία από τα οποία δεν έχουν ακουστεί μέχρι τώρα - «Promise Me», «Body In A Box» και «These Are The Chains». Τα άλλα τρία τραγούδια είναι τα «Happy Song», «To Be A Brilliant Light» και «Sinking Ship». Η κασέτα συνοδεύεται από χειρόγραφες σημειώσεις και ετικέτες σχεδιασμένες από τον αρχηγό του alternative rock συγκροτήματος, Τομ Γιορκ.

Την περίοδο ηχογράφησης του demo (1987-89), το συγκρότημα - μέλη του οποίου ήταν οι Τζόνι και Κόλιν Γκρίνγουντ, Εντ Ο’ Μπράιαν και Φίλιπ Σέλουαϊ - ήταν γνωστό ως On A Friday, από την ημέρα της εβδομάδας που έκανα πρόβα.

Το γκρουπ συναντήθηκε στο σχολείο του Άμπιγκτον, στο Οξφορντσάιρ και μετονομάστηκε σε Radiohead μετά την υπογραφή συμβολαίου με την EMI το 1991. Πιστεύεται ότι το demo ηχογραφήθηκε μετά την αποφοίτηση από το σχολείο, αλλά προτού υπογραφεί το συμβόλαιο.

Ο εκπρόσωπος του οίκου δημοπρασιών, Πολ Φεργουέδερ δήλωσε για το demo: «Τα τραγούδια είναι ανώριμα αλλά σίγουρα προτείνουν κάτι από το φανταστικό δυναμικό που η μπάντα θα συνειδητοποιούσε σε λίγα χρόνια».

Ο Radiohead πρόσφατα έθεσαν ένα υπογεγραμμένο καπέλο που φορούσε ο Τομ Γιορκ στο μουσικό βίντεο του τραγουδιού «Lotus Flower» προς πώληση στο eBay. Το καπέλο, πουλήθηκε έναντι 8.000 αγγλικών λιρών, ποσό του διατέθηκε στην οργάνωση Cahonas Scotland

Η κασέτα Gripe είναι μέρος της διαδικτυακής δημοπρασίας Punk και Indie Auction της Omega Auctions, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιανουαρίου.