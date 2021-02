ΜΟΥΣΙΚΗ

Βρισκόμαστε όλο πιο κοντά στις 26 Φεβρουαρίου, την επίσημη ημερομηνία κυκλοφορίας του ντοκιμαντέρ της Μπίλι Άιλις «The World’s A Little Blurry» και η ανυπομονησία μεγαλώνει με κάθε teaser. Για να κάνει λίγο πιο γλυκιά την αναμονή, η νεαρή τραγουδίστρια μας χάρισε το δεύτερο, και χορταστικό, trailer.

Το καινούργιο κλιπ ξεκινά με την Μπίλι και τον αδελφό και παραγωγό της, Φινέας (Finneas), στο σπίτι. Στη συνέχεια, τους δείχνει να ηχογραφούν το άλμπουμ με το οποίο έκανε το ντεμπούτο της «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» και να παρευρίσκονται σε διάφορα show απονομής βραβείων.

Αναδεικνύει επίσης τη σχέση της Έιλις με τους φανατικούς θαυμαστές της μέσω αποσπασμάτων από show. «Κοιτάω το πλήθος και βλέπω ότι ο κάθε ένας εκεί μέσα περνάει κάποιες δυσκολίες» λέει off camera. «Κι εγώ έχω τα ίδια προβλήματα. Μου πέρασε απ' το μυαλό “γιατί να μην το κάνω αυτό τέχνη αντί απλά να ζω μαζί του;”».

Το ντοκιμαντέρ «The World's A Little Blurry» έχει σκηνοθετήσει ο Ρ. Τζ. Κάτλερ, ο κινηματογραφιστής πίσω από το ντοκιμαντέρ «The September Issue» της Άνα Γουίντουρ, και περιλαμβάνει πλάνα από παρασκήνια συναυλιών. Επιπλέον, επιτρέπει μια εις βάθος ματιά στην οικογενειακή ζωή της τραγουδίστριας, ιχνηλατώντας την άνοδό της στη φήμη.

Το πρώτο πλήρες τρέιλερ του ντοκιμαντέρ δόθηκε στη δημοσιότητα τον περασμένο Δεκέμβριο. Και στις 21 Ιανουαρίου είχαμε τη χαρά να ακούσουμε το πιο πρόσφατο τραγούδι της Έιλις, το «Lo Vas A Olvidar», μια πολλά αναμενόμενη συνεργασία της με τη Ροσαλία (Rosalía).

