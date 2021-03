ΜΟΥΣΙΚΗ

Τo video clip του «Last dance», με τη Στεφανία Λυμπερακάκη επιχειρεί κάτι πραγματικά πρωτότυπο. Να σχολιάσει μ’ έναν παραμυθένιο τρόπο όλα όσα ζούμε τους τελευταίους μήνες, με την υπενθύμιση ότι, ακόμη και τις χειρότερες δυσκολίες στη ζωή, πάντα μπορεί να τις νικήσει η ελπίδα.

«Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την ελληνική μυθολογία, όπως τον Πήγασο και τον Άτλαντα, δοσμένα μ’ έναν ονειρικό, αλλά ταυτόχρονα και σύγχρονο τρόπο», αναδεικνύεται το κεντρικό μήνυμα του τραγουδιού, που είναι η φράση «Κάθε τέλος είναι πάντα και μια νέα αρχή». Γι’ αυτό και κλείνει με «το φως που πάντα νικάει το σκοτάδι», καλώντας όλους μας να παραμένουμε αισιόδοξοι και να έχουμε την πίστη ότι σύντομα θα είναι παρελθόν ακόμη και η πρωτόγνωρη δοκιμασία που βιώνει όλος ο πλανήτης.

Τo video clip του «Last dance», φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Κώστα Καρύδα.

Απολαύστε το εδώ:

Last Dance – Στίχοι

My heart was born a radical

electric and dynamical

I've never listened to the remedies

but no forevers no eternities

Holding on beyond the night

for a shadow that feels right

holding on beyond the night

to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

if our hearts are hanging on a wire

let’s forget the world below and dance

Until the end

Let’s Dance

Our last dance

Rocking romance

This isn’t (ain’t) our last last dance

(or this ain’t our last dance.)

My heart was born in neon lights

floating in space like satellites

looking for signs of life tonight

as we collide in black and white

Holding on beyond the night

for a shadow that feels right

holding on beyond the night

to you

If the dreams we made are made of fire

I would give a life just to live the dream again

Take a deeper breath before we touch

running out of time let’s use it up

hold me before the morning comes

Διαβάστε ακόμα

Eurovision 2021 - Ακούστε για πρώτη φορά το «Last Dance» της Στεφανίας Λυμπερακάκη

«Last Dance»: Με αυτό το τραγούδι θα κατέβει η Ελλάδα στην Eurovision