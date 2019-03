ΜΟΥΣΙΚΗ

Σαράντα χρόνια ακριβώς συμπληρώνονται σήμερα από την κυκλοφορία του άλμπουμ που έβαλε στις καρδιές εκατομμυρίων ακροατών τους θρυλικούς Motörhead, προκαλώντας «μακελειό».

O λόγος φυσικά για το εμβληματικό «Overkill» το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος που κυκλοφόρησε στις 24 Μαρτίου 1979 από την Bronze Records, μια χρονιά ιδιαίτερα παραγωγική για τον Lemmy και την παρέα του, Φίλθυ Τέιλορ και Έντι Κλαρκ που αποτελούσαν την κλασική σύνθεση της μπάντας, κυκλοφορώντας τρία συνολικά άλμπουμ.

Δεν είναι τυχαίο ότι το «Overkill», που ήρθε δυο χρόνια μετά το χλιαρό δισκογραφικό ντεμπούτο της μπάντας το 1977, χαρακτηρίζεται ως δίσκος-αποκάλυψη καθώς σε αυτό το γεμάτο ενέργεια και ένταση άλμπουμ, οι Motörhead μας έδειξαν πώς πρέπει να ακούγεται ο σκληρός ήχος που δεν είναι άλλος από μια μίξη rock, metal και punk.

Και τα 10 κομμάτια του άλμπουμ (από τα «Overkill», «No Class», «Metropolis» μέχρι και τα «I'll Be Your Sister» και «Limb from Limb») παραμένουν κλασικά και δεν έλειψαν από καμία συναυλία του γκρουπ. Κλασικό παραμένει και το εξώφυλλο του δίσκου που δύσκολα το ξεχνάει κανείς.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το πρώτο single που κυκλοφόρησε από το άλμπουμ, είναι το ομώνυμο τραγούδι το οποίο παρέμεινε στα βρετανικά τσαρτ για επτά εβδομάδες, ενώ όταν κυκλοφορησε το άλμπουμ σκαρφάλωσε στη θέση Νο24 παραμένοντας στο Top 75 για 11 εβδομάδες.

Η δημοτικότητα του γκρουπ αυξήθηκε ακόμα πιο πολύ με το δεύτερο single «No Class» με το «Like a Nightmare» στη δεύτερη πλευρά που κυκλοφόρησε στις 30 Ιουνίου με τρία διαφορετικά εξώφυλλα, έχοντας τη φωτογραφία του κάθε μέλους στο καθένα.

Ακολουθούν τα τραγούδια που περιλαμβάνονται στο «Overkill»

1. Overkill

2. Stay Clean

3. (I Won't) Pay Your Price

4. I'll Be Your Sister

5. Capricorn

6. No Class

7. Damage Case

8. Tear Ya Down

9. Metropolis

10. Limb from Limb

Επτά μήνες αργότερα, στις 27 Οκτωβρίου 1979 οι Βρετανοί ξαναχτυπούν με την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ τους με τίτλο «Bomber» και βρίσκονται πλέον στην ελίτ των heavy metal συγκροτημάτων παγκοσμίως.

Το «Bomber» σημειώνει ακόμα καλύτερη πορεία στα τσαρτ ανεβαίνοντας στο Νο12 και παραμένει στο Top-75 για 13 εβδομάδες. Σε αυτό το άλμπουμ και σε τραγούδια όπως τα «Poison», «All the Aces» και «Lawman», ο Lemmy καυτηριάζει καταστάσεις τις καθημερινότητας. Μάλιστα κατά τη διάρκεια των συναυλιών τους για την προώθηση του δίσκου, υπήρχε στο σκηνικό ένα αλουμινένιο ομοίωμα βομβαρδιστικού αεροπλάνου του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, μήκους 13 μέτρων.

Τα κομμάτια του δίσκου είναι τα:

1. Dead Men Tell No Tales

2. Lawman

3. Sweet Revenge

4. Sharpshooter

5. Poison

6. Stone Dead Forever

7. All the Aces

8. Step Down

9. Talking Head

10. Bomber

Στις 8 Δεκεμβρίου 1979 και ενώ οι Motörhead σαρώνουν, η εταιρεία United Artists αποφασίζει να κυκλοφορήσει το άλμπουμ που αρχικά απέρριψε θεωρώντας ότι δεν θα γνώριζε επιτυχία. Κάπως έτσι κυκλοφορεί το «On Parole» που ενώ ήταν το πρώτο άλμπουμ που ηχογράφησαν οι Motörhead κυκλοφόρησε τέταρτο κατά σειρά (και τρίτο για το 1979) .

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε στα τέλη το 1975 με τον Lemmy στα φωνητικά, τον Λάρι Γουόλς στην κιθάρα και τον Λούκας Φοξ στα τύμπανα. Οι πρώτες τους ηχογραφήσεις, το Σεπτέμβριο του 1975 περιείχαν τα κομμάτια «Motörhead», «Lost Johnny» και «Iron Horse / Born to Lose» τα οποία συναντάμε στο ντεμπούτο άλμπουμ του 1977. Το χειμώνα του 1975, ο Φοξ αντικαταστάθηκε από τον Φιλ Τέιλορ ο οποίος έπαιξε και πάλι τύμπανα για τις συγκεκριμένες ηχογραφήσεις, με εξαίρεση το τραγούδι «Lost Johnny», καθώς ο Τέιλορ συνελήφθη να οδηγεί μεθυσμένος στη διαδρομή προς το στούντιο.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει τα:

1. Motörhead

2. On Parole

3. Vibrator

4. Iron Horse / Born to Lose

5. City Kids

6. Fools

7. The Watcher

8. Leaving Here

9. Lost Johnny

Αξίζει να αναφέρουμε ότι το Σάββατο 13 Απριλίου (Record Store Day) θα κυκλοφορήσει το «Overkill /Bomber» σε διπλό 7ιντσο picture desk το οποίο θα περιέχει τη remaster 2019 έκδοση του single «Overkill», γιορτάζοντας έτσι τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία των δίσκων «Overkill» και «Bomber».