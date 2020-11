ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Το Shazam, έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τα 100 τραγούδια που έχουν αναζητήσει περισσότερο οι χρήστες.

Για τους μη μυημένους, αξίζει να σημειώσουμε ότι στη διάσημη εφαρμογή που από το 2017 ανήκει στην Apple, καταφεύγουν οι χρήστες ώστε να μάθουν κομμάτια που ακούν και δεν γνωρίζουν τους τίτλους και τους ερμηνευτές τους.

Για την ταυτοποίηση ενός τραγουδιού απαιτούνται μόλις δύο δευτερόλεπτα ενώ το app επισκέπτονται κάθε μήνα πάνω από 200 εκατ. χρήστες.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία του Shazam, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το «Dance Monkey» της Αυστραλής ποπ σταρ Tones And I (Toni Watson). Μάλιστα το εν λόγω τραγούδι αναζητήθηκε 36,6 εκατομμύρια φορές! Επιπλέον, το τραγούδι κατέχει και το ρεκόρ με τις περισσότερες αναζητήσεις σε μία ημέρα στο Shazam.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το «Player In C» των Lilly Wood and The Prick, ενώ στην πρώτη δεκάδα συναντάμε τους Εντ Σίραν, Sia και Avicii.

Το συμπέρασμα που βγαίνει απο τα στοιχεία που κοινοποιεί η εφαρμογή, είναι ότι οι χρήστες αναζητούν περισσότερο ποπ και dance κομμάτια.

Ακολουθεί το Top 100 του Shazam.