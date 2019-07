Ο Στίβι Γουόντερ ανακοίνωσε χθες το βράδυ στο τέλος συναυλίας του στο Χάιντ Παρκ του Λονδίνου, ότι θα κάνει μεταμόσχευση νεφρού εντός του χρόνου.

Δήλωσε ότι βρέθηκε συμβατός δότης και ότι θα κάνει ακόμα τρεις συναυλίες πριν κάνει την επέμβαση τον Σεπτέμβριο, ενώ θέλησε να προλάβει τη διασπορά φημών σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

Όπως δήλωσε ο ίδιος στο κοινό μόλις τελείωσε την ερμηνεία του τραγουδιού «Superstition».

The moment, this evening at Hyde Park, Stevie Wonder told us why he would be taking a break from performing.... pic.twitter.com/pwfjnczGKx

— Aleem Maqbool (@AleemMaqbool) 6 Ιουλίου 2019