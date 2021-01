ΔΙΕΘΝΗ

Η εικόνα του άνδρα με τα κέρατα στο κεφάλι, έκανε πολλούς στα social media, να αναρωτηθούν αν είναι ο Τζέι Κέι, καθώς έχει κάνει στο παρελθόν ανάλογες εμφανίσεις.

Το γκρουπ και ο τραγουδιστής τους έγιναν ξαφνικά viral με το Twitter να γεμίζει memes.

Την απάντηση της έδωσε ο ίδιος! Με ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ενημέρωσε πως παρότι του αρέσουν αυτά τα καπέλα, δεν είναι αυτός στις φωτογραφίες!

Good Morning Washington, loving the headgear, but not sure that's my crowd. Stay safe everyone, J xxx pic.twitter.com/8Fuime28cc — Jamiroquai (@JamiroquaiHQ) January 7, 2021

Jamiroquai qui fait un coup d'état ! La democratie tremble... pic.twitter.com/rwNFqeTg9i — Nicolas Calbrix (@NicolasCalbrix) January 7, 2021