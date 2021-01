Ο κιθαρίστας του metal συγκροτήματος Iced Earth βρισκόταν τις τελευταίες ημέρες στη λίστα με τους καταζητούμενους για τα όσα έγιναν στο Καπιτώλιο. Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά Μέσα ο Σέιφερ παραδόθηκε στις αρχές και πλέον τελεί υπό κράτηση.

Ο Σέιφερ κατηγορείται, μεταξύ άλλων, πως συμμετείχε σε ομάδα που έκανε επίθεση στους αστυνομικούς με σπρέι για αρκούδες!

Η παρουσία του στα επεισόδια στο Καπιτώλιο, που άφησαν πίσω τους νεκρούς, είχε στρέψει πολύ κόσμο εναντίον του. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν από λίγες ημέρες η ιστοσελίδα Metalsucks.net έγραψε: «Δεν μπορώ να σκεφτώ έναν πιο εύσχημο τρόπο να το πω αυτό, οπότε θα το πω απλά: Πως σκατά γίνεται και δεν έχει συλληφθεί ο Τζον Σέιφερ του Iced Earth;!».

Ο ίδιος, δηλωμένος υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ, είχε πει πρόσφατα σε συνέντευξή του στη γερμανική εφημερίδα Die Welt πως «αν χρειαστεί βία, υπάρχουν αρκετοί από εμάς που είναι έτοιμοι γι αυτή. Δεν το θέλουμε αλλά αν χρειαστεί θα το κάνουμε».

Κάτι όχι και τόσο τυχαίο αρκεί να αναλογιστεί κανείς πως σε προηγούμενες συναυλίες των Iced Earth, ο Σέιφερ φορούσε μπαντάνα με τη σημαία της Συνομοσπονδίας.

Guitarist for Metal Band Iced Earth Surrenders to FBI on Capitol Insurrection Charges https://t.co/AW5prAxQnE

— Variety (@Variety) January 18, 2021