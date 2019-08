4 απίθανες ιστορίες που αποδεικνύουν ότι δεν θα υπάρξει ποτέ άλλο φεστιβάλ σαν το Γούντστοκ

STORIES

Δύο συγκροτήματα που ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστούν στο Γούντστοκ δεν πήγαν ποτέ. Οι Jeff Beck Group είχαν καλή δικαιολογία, γιατί διαλύθηκαν λίγες ημέρες πριν από το φεστιβάλ. Το άλλο συγκρότημα ήταν οι Iron Butterfly, που εκείνη την εποχή είχαν γνωρίσει μεγάλη επιτυχία με το (κομματάρα, είναι η αλήθεια) «In-A-Gadda-Da-Vida».

Όμως τα μέλη του συγκροτήματος από το Σαν Ντιέγκο αποδείχθηκαν μεγάλες ντίβες, καθώς την τελευταία στιγμή ο μάνατζέρ τους έστειλε το εξής τηλεγράφημα στους διοργανωτές του Γούντστοκ: «Θα πετάξουμε μέχρι το ΛαΓκουάρντια (σ.σ. αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης). Θα έχετε ελικόπτερα έτοιμα να μας παραλάβουν. Θα πετάξουμε απευθείας στη συναυλία. Θα παίξουμε αμέσως, και μετά θα μας γυρίσετε πίσω».

Τότε ο υπεύθυνος σκηνής του φεστιβάλ, Τζον Μόρις, σήκωσε το τηλέφωνο και υπαγόρευσε το εξής τηλεγράφημα – απάντηση: «Για λόγους που δεν μπορώ να εξηγήσω μέχρι να έρθετε και να ξεκαθαρίσετε την κατάστασή σας, γνωρίζοντας ότι έχετε προβλήματα, θα πρέπει να βρείτε άλλο μέσο μεταφοράς, εκτός αν σχεδιάζετε να μην έρθετε». Προσέξτε όμως ποιες λέξεις σχηματίζουν τα πρώτα γράμματα κάθε αράδας:

F or reasons I can’t go into

U ntil you are here

C larifying your situation

K nowing you are having problems

Y ou will have to find

O ther transportation

U nless you plan not to come.