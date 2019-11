ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Εσείς θα τολμούσατε να συγκρίνετε τη φωνή και την ερμηνευτική σας δεινότητα με αυτή του θρυλικού Φρέντι Μέρκιουρι;

Αν σας βάλαμε σε σκέψεις και είστε περίεργοι να δοκιμάσετε, τώρα μπορείτε να το κάνετε μέσω του FreddieMeter, μια εφαρμογή που έφτιαξε το YouTube σε συνεργασία με το φιλανθρωπικό ίδρυμα The Mercury Phoenix Trust που ίδρυσαν οι Queen για την καταπολέμηση του HIV/AIDS.

Το συγκεκριμένο εργαλείο λοιπόν σας δίνει τη δυνατότητα να ερμηνεύσετε ένα από τα τέσσερα τραγούδια των Queen, Don’t Stop Me Now, We Are the Champions, Somebody to Love, και φυσικά το Bohemian Rhapsody και αφού αναλύσει την ερμηνεία σας, σας παρουσιάζει σε τι ποσοστό μοιάζει ή πλησιάζει η φωνή σας αυτή του Φρέντι Μέρκιουρι,

Οι τολμηροί -και περίεργοι- το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να μπουν στο site ή την εφαρμογή και να τραγουδήσουν στο μικρόφωνο της συσκευής τους.

Το EW μάλιστα τέσταρε την ερμηνεία του Ράμι Μάλεκ, ο οποίος υποδύθηκε τον Μέρκιουρι στο Bohemian Rhapsody πέρσι, ένας ρόλος που του χάρισε το Όσκαρ Α΄Ανδρικού Ρόλου και τα αποτελέσματα 48%.

Αξίζει να γνωρίζεται ότι το FreddieMeter λειτουργεί από desktop, Android και iOS.