VIRAL

Τις τελευταίες ώρες ένα μουσικό παιχνίδι έχει γίνει το νέο trend στα social media.

Σε αυτό οι φαν τρολάρουν αγαπημένα τους συγκροτήματα «πειράζοντας» τα ονόματα τους.

Το παιχνίδι με hashtag #RuinABandNameWithOneLetter έχει γίνει viral στο Twitter και τα αποτελέσματα που προκύπτουν δίνουν μια εντελώς διαφορετική και αστεία σημασία, τουλάχιστον για τους χρήστες του διαδικτύου, γιατί τα γκρουπ δεν ξέρουμε αν το διασκεδάzουν το ίδιο.

Oι χρήστες καλούνται να πειράξουν ένα γράμμα από το όνομα της μπάντας, αλλάζοντας συνήθως το αρχικό, ενώ ορισμένες φορές προσθέτουν ή αφαιρούν κάποιο γράμμα.

Έτσι οι Roxy Music έγιναν Poxy Music, οι Joy Division έγιναν Soy Division, οι Guns ‘N’ Roses είναι οι Guns n Moses, οι The Cure μετατράπηκαν σε The Cute, οι Rolling Stones σε The Rolling Stoves και οι Coldplay έγιναν Codplay.

Δείτε μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα: