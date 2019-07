ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Την Παρασκευή 19 Ιουλίου, τα 5.1 ρίχτερ που ταρακούνησαν την Αθήνα για τα καλά, μας βρήκαν στον 6ο όροφο του Χίλτον, όπου συναντήσαμε τον θρυλικό Έρικ Μπάρτον των Animals, με αφορμή την αποχαιρετιστήρια συναυλία που θα δώσει στο Ηρώδειο στις 27 Σεπτεμβρίου.

Μάλιστα, αν και ο ισχυρός μετασεισμός των 4.4 ρίχτερ μάς... κούνησε για τα καλά, ο Έρικ Μπάρτον συνέχισε τη συνέντευξη ατάραχος, τραγουδώντας το γνωστό «Ι feel the earth move under my feet» της Κάρολ Κινγκ, διώχνοντας μακριά την όποια ανησυχία μας.

Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο στο βίντεο που ακολουθεί. Η συνέντευξη του Έρικ Μπάρτον έρχεται σύντομα στο Reader.gr.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία του Έρικ Μπάρτον στο Ηρώδειο έχει ήδη ξεκινήσει.

Δείτε την ανάρτηση του Έρικ Μπάρτον στο facebook όπου μιλά λίγο μετά το σεισμό και το τέλος της συνέντευξής μας.

Τιμές εισιτηρίων

Οι τιμές των εισιτηρίων ξεκινούν από 30 ευρώ και φθάνουν τα 75 ευρώ.

Συγκεκριμένα:

ΑΝΩ Διάζωμα

(Γενικής Εισόδου, χωρίς αρίθμηση)

Early bird: Διατίθεται περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων στο Άνω Διάζωμα στην τιμή των 30 ευρώ

Μετά την εξάντλησή τους η τιμή θα διαμορφωθεί στα 35 ευρώ

ΚΑΤΩ Διάζωμα

Ζώνη Γ: 40 ευρώ

Ζώνη B: 50 ευρώ

Ζώνη A: 55 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη Β: 65 ευρώ

Διακεκριμένη Ζώνη A: 75 ευρώ

Για τα ΑμεΑ υπάρχει ειδικά διαμορφωμένος χώρος (ΚΑΤΩ Διάζωμα, Κερκίδα Α, Σειρές 1 – 3). Το εισιτήριο κοστίζει 30 ευρώ, καθώς και το εισιτήριο των συνοδών. Κρατήσεις στο tameia@greekfestival.gr

Σημεία προπώλησης

Επίσημα σημεία πώλησης εισιτηρίων της εκδήλωσης είναι τα παρακάτω.

www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 8938 112 (Δευτ. - Κυρ.: 09:00 - 21:00)

Βιβλιοπωλεία Ιανός (Σταδίου 24 & Αιόλου 67, Αθήνα) MONO με μετρητά

Καταστήματα ΟΠΑΠ https://www.ticketmaster.gr/mm?id=2175383 και https://www.tora.gr/shmeia-eksupiretisis/?categories%5B0%5D=36 τα αντίστοιχα σημεία στο χάρτη.

Εκδοτήρια Ελληνικού Φεστιβάλ (Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου)