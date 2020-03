To Pornhub προσφέρει δωρεάν πρόσβαση στο Premium περιεχόμενό του για όλες τις χώρες του κόσμου κάνοντας έτσι και τον πλέον απείθαρχο να μείνει μέσα στο σπίτι όσο διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα για τον κορονοϊό.

Θυμίζουμε ότι η δημοφιλής σελίδα ερωτικού περιεχόμενου είχε κάνει την αρχή για τους πολίτες σε Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία, δηλαδή τις ευρωπαϊκές χώρες που μέχρι στιγμής ο κορονοϊός έχει χτυπήσει ανελέητα.

Πλέον από χθες Τρίτη και μέχρι τις 23 Απριλίου, επισκέπτες του site από όλο τον πλανήτη θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες του Pornhub εντελώς δωρεάν.

«Μείνετε σπίτι και βοηθήστε να ισοπεδωθεί η καμπύλη! Αφού η νόσος COVID-19 συνεχίζει να μας επηρεάζει όλους, το Pornhub αποφάσισε να παρατείνει την δωρεάν πρόσβαση στο Pornhub Premium παγκοσμίως μέχρι τις 23 Απριλίου. Οπότε απολαύστε, μείνετε σπίτι και μείνετε ασφαλείς https://pornhub.com/stayhome #StayHomehub» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Pornhub στο Twitter.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 24, 2020