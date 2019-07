Giveaway my ladies👑 1 τυχερή φίλη- Μανεκέν λίγο πριν τις διακοπές θα κάνεις δικό της το φανταστικό μπικίνι από τα @op_wear ! Ακολούθησε και τα 3 βήματα: ➡️1) Ακολούθησε με στο Instagram ➡2) Ακολούθησε τα @op_wear στο Instagram ➡️3) Τάγκαρε 3 φίλες σου στα comments κάτω από τη φωτογραφία! Η νικήτρια θα ανακοινωθεί την επόμενη Κυριακή! Καλή επιτυχία! [⛔️ Unfollow μετά το πέρας του διαγωνισμού συνεπάγεται τη μη δυνατότητα συμμετοχής σας σε μελλοντικούς διαγωνισμούς.]

A post shared by 🅼🅰🅽🅴🅺🅴🅽 🅹🅴🅽🅽🆈 🎀 (@melitajenny) on Jul 21, 2019 at 10:46am PDT