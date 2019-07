𝘍𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘶𝘳 : 𝘚𝘶𝘯𝘴𝘦𝘵 🌅 #goldenhour #beachliving #beachlife #franksrules #mysummer #amazingsummer #greece 📸@nikosmarkoglou

A post shared by 🅼🅰🆁🅸🅰 🅵🆁🅰🅶🅰🅺🅸 ⚡ (@fragakimaria) on Jul 12, 2019 at 10:34am PDT