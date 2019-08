GNTM IS BACK !!! Ε καλά σιγά δεν είναι κάτι δύσκολο το έχω κάνει και πέρυσι αυτό.. 🤪Παρόλα αυτά είστε έτοιμοι για τη δεύτερη σεζόν; Και που ξέρετε μπορεί να βρέθηκε κάτι που δεν το έχω κάνει (ακόμα) εγώ 🤪ΣΑΣ ΑΓΑΠΩ ❤️ @gntmgr #gntmgr @starchanneltv #styling @christos_alexandropoulos #glam @yannissiskos #nails @crisovalantou #mastermind @elena_hristopoulou

A post shared by ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou) on Aug 21, 2019 at 12:13pm PDT