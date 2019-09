Το πιο όμορφο καλοκαίρι της ζωης μου !!!🙏🏻 «Γεματο εικόνες που μεγαλώνοντας θα γίνουν αναμνήσεις μιας εποχής που την ζησαμε και ίσως έχει αφήσει ανεξίτηλα, ευδιάκριτα σημάδια μέσα μας ,όπως τα λευκά μέρη κάτω από ένα μαγιό. Οσα καλοκαίρια κι αν περάσουν, όσοι ήλιοι κι αν κάψουν το φιλμ της ζωής μας ,πάντα θα περιμένουμε την εποχή εκείνη που δεν χρειάζονται πολλά...» Και τι?Τωρα τελείωσε ? #not #neverending Αλλά...καλώς ήρθες Σεπτέμβρη ...ας είσαι και συ υπέροχος...🙏🏻 Λοιπόν ,ήταν το πιο όμορφο καλοκαίρι σας? #helloseptember

A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85) on Sep 1, 2019 at 4:42am PDT