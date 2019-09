Εκείνη έβλεπε την θάλασσα, αυτός τον ουρανό, εκείνη ήθελε να νιώσει τα πέλματα της να βουλιάζουν στην χρυσή άμμο, αυτός ήθελε να νιώσει το γλυκό αεράκι να διαπερνά το προσωπό του Οι ψυχές τους δεν συναντήθηκαν ποτέ παρά μόνο μια φευγαλέα στιγμή που χάθηκε κι αυτή στον χρόνο. Κι όμως είναι κρίμα είπε η φωνή, γιατί ο ουρανός κι η θάλασσα έχουν το ίδιο χρώμα

