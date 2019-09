Καλημέρα από την όμορφη #Κύθνο 🇬🇷 #greece #greekislands #summer @canal_suites_kythnos . . #kisterss_shop #kisterss #wearekisterss #kaftan

A post shared by ○∠g∧ F∧rm∧k∣ ∤ (@olgafarmaki) on Aug 16, 2019 at 2:48am PDT