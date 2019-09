Hi 🐥 #backstage #newcampaign #comingsoon @tsakirismallas #director @rigosk #glam @yannissiskos #styling @christos_alexandropoulos #nails @crisovalantou

A post shared by ILIANA PAPAGEORGIOU (@ilianapapageorgiou) on Sep 25, 2019 at 3:36am PDT