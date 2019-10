Shooting days backstage for ok magazine @savapile @alisahne_official_page @migato @karkalisjewels #athenscity #shootings #baluxseaside #instamood #stayhappy #instafashion #instadaily #becool #keepitgoing #positivenergy #greece🇬🇷 #nodelslife #interview #goodvibes #havealovelyday 🐚🇬🇷🧿 @barbounaxxx ♥️

A post shared by Vicky Koulianou Real (@vicky_koulianoy) on Sep 10, 2019 at 2:46am PDT