Δεν είναι ...ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΟ ?💕 @diamond_creations_boutique ✨Gíѵҽaաɑվ✨Κορίτσια μου: Κάντε like στην φωτο Κάντε follow @diamond_creations_boutique και mention 2 φίλες σας και μια τυχερή από εσάς θα το κερδίσει !!! Καλή επιτυχία αγάπες μου ✌🏻 hair: @mairagrypaiou @manoshautecoiffure make up: @vakroza styling: @gpantele 📸: @pauline_niarchou_photography #instafashion #lovethisstyle #maxidress #styleinspiration #newcollection #katken #fashiongram #womanwithstyle #instafashion Καλό απόγευμα αγαπες μου ♥️

A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85) on Sep 30, 2019 at 5:52am PDT