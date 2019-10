Ακολουθήστε την καρδιά σας, αλλά ...εκεί που πηγαίνετε, πάρτε και τη λογική σας παρέα. Τις τελευταίες ημερες, συμπτωματικά, έχω ζήσει από κοντά ανθρωπους, που εκείνη την ...ύστατη στιγμή της επιλογης, γνώριζαν τι είναι για το καλό τους και όμως επέλεξαν το πιο επιπόλαιο, το πιο εύκολο, το πιο αυθόρμητο αλλά εν γνωσει τους μοιραία αρνητικό για την πορεία τους... Υποπτευθηκαν ότι ισως κάτι να μην πάει καλά, αλλά δε ζύγισαν αντικειμενικά τις απώλειες και τα αληθινά τους «θέλω». Είμαι πάντα υπέρμαχος του “follow your heart”, έχω κι εγώ πάθει για να μάθω, αλλά, σε γενικές γραμμές, παίρνω το ρίσκο, μόνο αν εχω σκεφθει και το χειρότερο δυνατό σενάριο και μπορω να το ελέγξω. Όχι, εννοείται πως δεν μπορείς να προβλέψεις τα πάντα, ούτε είναι η ζωή όμορφη έτσι, αλλά, για σκεφθείτε λίγο, πόσες περιπτώσεις γνωστών μας έχουμε, που αφησαν την κάψα της στιγμής να υπερβεί την εξυπνάδα τους και τελικά το πληρώνουν μια ζωή και εκείνοι και - πολύ πιθανά - και οι πιο δικοί τους... Σχεδιάστε τη ζωή σας στον νου σας, όπως πράγματι την ονειρεύεστε, και μην κάνετε εκπτώσεις στο δρόμο για εκεί. Όταν διεκδικήσετε πολύ το όνειρό σας, είναι ανεκτίμητη η χαρά αργότερα ότι τα καταφέρατε, όπως αληθινά σας άξιζε.> • • • #FollowYourHeart #ButTakeYourBrainWithYou #adviceoftheday #mindfulness #nodiscounts #mediocrityisnotanoption #evyfragaki #myMIA #filofrag #crete #greece ————————————————— #swimwear @odysseytenswimwear @elenanikolaidou rocks!

