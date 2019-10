Πόσο χαίρομαι όταν σας δίνω ΔΩΡΑ!! Κι αυτή τη φορά, σας έχω ΤΟ δώρο, αξίας 1.300€!! 2 άτομα, 2 διανυκτερεύσεις, 6-8 Σεπτεμβρίου, με πρωινό στο νέο πεντάστερο διαμάντι της Σαντορίνης, το @ommasantorini στο Ημεροβίγλι! Σε μια από τις premium σουίτες του με plunge pool! Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι: •Like στη φωτό •Follow @ommasantorini & @doretta3123 •Comment & tag δύο φίλους Τόσο απλά! Θα κάνω την κλήρωση στις 19 του μήνα και.....ΚΑΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ!❤❤❤🌟🌟🌟 #giveaway #supercontest #santorini #sunsets #toafentikotrellathike #goodluck #ommasantorini

A post shared by Doretta Papadimitriou (@dorettapapadimitriou_official) on Aug 11, 2019 at 1:54am PDT