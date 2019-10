Είμαι πολύ χαρούμενη γιατί αύριο ξεκιναμε για δεύτερη συνεχόμενη χρονία στο @kentroathinon μαζί με τον @nikos_oikonomopoulos_official ! With the best team @a_rammos @otherviewgr @andromache_dim @simelax ❤️see you all there !! @panik_entertainment_group @panik.live

