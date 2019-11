Το σημερινο μου ΥΠΕΡΟΧΟ κοστουμι ΔΩΡΟ για σας κορίτσια μου 💞 @stefaniavaidani #greekdesigner Κάντε like στην φωτο ,follow @stefaniavaidani και μια τυχερή από εσάς θα κερδίσει το σύνολο μου (σακάκι και παντελόνι )!!! Δεν είναι ΥΠΕΡΟΧΟ ? Καλή επιτυχία αγάπες μου ♥️ #newcollection #greekdesigner #styleinspiration #lovethislook #womanwithstyle #katken #mystyle #styleoftheday #fashiongram photo credits: @pauline_niarchou_photography Καλό εβδομάδα αγάπες μου !😘

