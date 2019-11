Ξέρω ότι δεν ταιριάζει με τον καιρό αλλά πάντα ανάποδη ήμουν. Σε αυτή τη φώτο λοιπόν είμαι κάτι λιγότερο από 1,5 μήνα μετά τον τοκετό. 🤰🏻❤️🤱🏻❤️💪🏻 Για όλες εσάς που με ρωτάτε για τα κιλά της εγκυμοσύνης, έχω να σας πω να μην αγχώνεστε... (Το λέω εγώ που με έπιανε σύγκρυο όταν ήταν να ανέβω στη ζυγαριά). Να και ένα πράγμα που μου έλεγαν και ίσχυε...ΤΑ ΚΙΛΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΜΟΝΑ ΤΟΥΣ, όπως ακριβώς ήρθαν δηλαδή.💁🏻‍♀️ Το σώμα επανέρχεται μόνο του και δεν χρειάζεται άγχος. Φυσικά και έτρωγα στις λιγούρες μου και εννοείται πως ζήταγα πολύ περισσότερο φαί απότι πριν. Εννοείται όμως πως πρόσεχα όταν μπορούσα να κρατηθώ και δεν σταμάτησα ποτέ τη γυμναστική, ακόμα κι αν ήταν να πάω μισή ώρα για περπάτημα. Η ξαφνική αύξηση του σωματικού μου βάρους δεν ήθελα να ξεφύγει κυρίως για ψυχολογικούς λόγους γιαυτό επισκέφτηκα και την διατροφολόγο @soul.diet . Πήρα 13.5 κιλά και τώρα δειλά δειλά προσπαθώ(όσο μου επιτρέπεται) να επιστρέψω στις καλές συνήθειες που είχα(καθημερινή γυμναστική,ελαφρύ γεύμα το βράδυ κτλ) και έτσι απλά η ζυγαριά γράφει όσα ήμουν πριν. Το σώμα είναι δικό μας και τα κιλά του επίσης, εμείς τα παίρνουμε, εμείς τα χάνουμε! Η εγκυμοσύνη μπορεί να είναι ένα τεράστιο σοκ για τον οργανισμό αλλά η φύση από την αρχή μέχρι το τέλος κάνει τη δουλειά της! Αν το ήξερα κι εγω δεν θα έτρωγα πιο πολύ, αλλά θα φρόντιζα να αγχωθώ πιο λίγο! #43dayspostpartum #43days #after #postpartum #bethebestversionofyourself #alwayssmile #newlife #stillme

A post shared by Felicia Lapati 💋💋💋 (@felicia_333) on Nov 13, 2019 at 4:43am PST