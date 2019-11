Ξεκινάς γυμναστική και εγκαταλείπεις; Οι λόγοι ποικίλλουν.. Μπορεί απλά να μη σου αρέσει η γυμναστική, να βαριέσαι ή να μην προλαβαίνεις. Μπορεί να μην έχεις την απαραίτητη αποφασιστικότητα και πειθαρχία, ίσως πάλι να μην έχεις δοκιμάσεις την κατάλληλη μορφή άσκησης ή να μην ακολουθείς σωστά το πρόγραμμά σου ή τέλος, μπορεί απλά να ξεκινάς γυμναστική για λάθος λόγους γι’ αυτό και δεν καταφέρνεις να φτάσεις ως το τέρμα. Αυτά που χρειάζονται είναι: ✔️ Υπομονή και επιμονή ✔️ Όχι στις υπερβολές ✔️ Βρες το σωστό πρόγραμμα ✔️ Θέσε ρεαλιστικούς στόχους ✔️ Γυμνάσου για τους «σωστούς» λόγους ✔️ Σημείωνε την πρόοδό σου Εσείς τι πιστεύετε; Θα ήθελα πολύ να μάθω την γνώμη σας.. @fitlab.services @total_body_reset #totalbodyresetsystem #tbmo #fitnesstips #fitnesslifestyle #fitbody #fitlabbyelenipetroulaki

