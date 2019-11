Εγώ το στόλισα νωρίς φετος να το ευχαριστηθώ !! Και θα πω με χαρά Καλά Χριστούγεννα σε ολους κι ας είναι νωρίς 🤣🧸 @staffjeans #staffjeans #bluestaffgallery #inmystaff

A post shared by Katerina Stikoudi (@stikoudikaterin) on Nov 13, 2019 at 5:13am PST