Καλημέρα κορίτσια μου! Αν σας αρέσει το φόρεμα μου...θα γίνει δικό σας. Κάντε like στην φωτό , follow @enyo.official και μια από εσάς θα το κερδίσει. #giveaway #enyo #love

A post shared by stam_tsimtsili (@stam_tsimtsili) on Nov 13, 2019 at 10:50pm PST